Путин рассказал, какой должна быть российская армия в 2019 году

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Главная задача вооруженных сил на следующий год — укрепление боевого потенциала "ядерной триады", заявил Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, пишет РИА Новости.

По словам президента РФ, нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое лучше преодолевает "перспективные системы противоракетной обороны".

"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет 82%. Серьезные прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта этого года", — заявил Путин.

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Он отметил, что речь идет о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард", успешных испытаниях "Сармата", несении опытно-боевого дежурства гиперзвукового комплекса "Кинжал", а также отработке применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс и современные разработки в области вооружений позволят надолго обеспечить безопасность России.

При этом глава государства призвал правильно определить приоритеты по расходам на вооружения, не разбрасываться деньгами, чтобы ни один рубль не ушел не по назначению.

"До сих пор нам это удавалось, и я рассчитываю на то, что руководство Министерства обороны, Генеральный штаб так же ответственно вместе с промышленностью будет подходить к решению всех задач в этой сфере и в будущем", — отметил президент РФ.

Российской армии надо закрепить достигнутые успехи, учитывая развитие военно-политической обстановки в мире, добавил Путин.