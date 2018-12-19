Из Вранчи с любовью – румынский фольклор в Туле - видео

В России гастролирует народный ансамбль из Румынии, собирающий фольклор по всей своей стране.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Румынский профессиональный фольклорный коллектив "Цара Вранчей" дал концерт в Туле, в местном Дворянском собрании.

© AP Photo / Andreea Alexandru Румыния трепещет: неожиданная находка в "замке Дракулы"

Как сообщают российские СМИ, у себя в Румынии эти музыканты известны тем, что собирают этнографический материал по всей стране, исполняют традиционные танцы и песни на местных диалектах, стремясь сохранить исконное народное слово.

"Цара Вранчей" выступил в Туле в рамках тура по городам России. Артисты уже дали несколько концертов в Подмосковье, а вскоре отправятся в Курск.

Гостей приветствовал посол Румынии в России Василе Соаре, признавшийся гостям, что он – настоящий поклонник тульской традиции чаепития, у него даже есть два старинных самовара.

"Тула – хороший город, респектабельный, динамичный, с большим потенциалом. Мы надеемся на то, что сотрудничество между Тульской областью и Румынией будет развиваться в самых разных сферах", – отметил румынский дипломат.



Видео ГТРК "Тула"