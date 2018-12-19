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Студенты Московского педагогического государственного университета

В России хотят удвоить число иностранных студентов

© Sputnik / Руслан Кривобок
В России
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Реализовать поставленную задачу в Российской Федерации планируют в течение нескольких лет.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Количество иностранных студентов в России в ближайшие годы нужно удвоить, но после обучения они должны оставаться работать в РФ. Об этом заявил министр науки и высшего образования Михаил Котюков на стратегической сессии во Владивостоке "Национальный проект "Наука": инструменты, механизмы, реализация". 

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"У нас стоит задача в ближайшие годы в два раза увеличить число иностранных студентов, которые обучаются в России", - сказал министр. 

Работа института физики, архивное фото.
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После завершения учебы иностранные студенты должны найти работу в России, добавил он.

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Комментируя участие международных партнеров в системе российских научных образовательных центров, Котюков заявил, что международное партнерство вполне допустимо, если позволяет России решать свои задачи.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что РФ увеличит количество бюджетных мест в вузах для молдавских студентов. Соответствующая договоренность была достигнута на одной из встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

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