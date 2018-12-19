Мутко покинул пост главы РФС, когда пройдут выборы нового руководителя

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назначен исполняющим обязанности руководителя Российского футбольного союза (РФС). Об этом на своей странице в Twitter член исполкома РФС Игорь Лебедев.

В среду в РФС сообщили, что Виталий Мутко покинул пост главы структуры.

"Исполком РФС назначил дату проведения очередной отчетно-выборной конференции РФС на 22 февраля 2019 года в связи с письменным заявлением Виталия Мутко о сложении полномочий президента РФС", — написал Лебедев.

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Он также сообщил, что выдвижение кандидатов завершится 12 февраля.

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Позже Мутко заявил, что подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК и что на полгода приостановит свою деятельность на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы РФС был назначен Александр Алаев.