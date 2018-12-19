В МИД РФ дали ответ: какая судьба ждет украинских журналистов в России

Как будет действовать Россия в случае новых высылок журналистов из Украины? Об этом заявила официальный представитель МИД России.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Россия продолжит действовать зеркально в случае новых высылок российских журналистов из Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге во вторник, пишет РИА Новости.

"Есть ситуации, когда мы видим, что кроме силового прессинга, политического наката, есть еще прямая угроза со стороны силовиков, властей той или иной страны в адрес российских журналистов, вплоть до их депортации. Вот когда речь идет о чем-то подобном, то в последние годы, к сожалению, мы вынуждены были действовать зеркально", — сказала Захарова.

По ее словам, российский МИД и далее будет предоставлять все возможности для работы на территории РФ всем журналистам, в том числе украинским, даже несмотря на то, что "не только украинские, но и другие журналисты могут писать откровенные фейки".

"Мы обязаны и будем поступать так впредь — полностью предоставлять им все возможности для работы на территории РФ, в соответствии с нашим законодательством. Но в случае, когда в отношении журналистов применяют такие меры, как высылки, мы вынуждены действовать зеркально", — подчеркнула она.