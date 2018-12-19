Путин готовится к пресс-конференции: какие вопросы ждут президента России

На пресс-конференции Путина ждут вопросов по отношениям России и США и об экономике страны.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Кремле ожидают много вопросов по международной обстановке, российско-американским отношениям, а также по региональной повестке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры. Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от "а" до "я" сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны", — рассказал Песков в эфире одного из российских телеканалов.

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Он не исключил, что речь во время общения Путина с журналистами также пойдет о международной обстановке: о региональных конфликтах и о российско-американских отношениях.

Песков отметил, что традиционно большинство журналистов в зале — представители регионов.

"Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске", — добавил он.

По словам Пескова, Путин взял на подготовку к пресс-конференции три дня, но это не отменяет его рабочих мероприятий. "Все равно идут мероприятия.

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И коллегия министерства обороны, и какие-то совещания по другим вопросам, которые невозможно отложить. Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля напомнил, что многие вопросы по итогам пресс-конференции "становятся поводом для оформления перечня поручений, которые тоже делает администрация президента". "И эти поручения уже даются или кабинету министров или отельным ведомствам. И потом они контролируются контрольным управлением", — сказал Песков.

"И здесь президент очень четко отслеживает, чтобы все, что он говорил, потом легло на бумагу и приобрело уже форму его поручения", — подчеркнул Песков.

Между тем, как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", подготовка к проведению ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина завершена, для проверки работы техники прошла генеральная репетиция. Пресс-конференция российского президента пройдет в четверг в 12.00 по московскому времени (11.00 - по кишиневскому - ред.).

В этом году, как отмечается в телевизионном сюжете, на экранах будут показывать флаги стран и регионов, корреспонденты которых будут задавать вопрос российскому лидеру.