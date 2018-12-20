13:31 20 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.32
  • RUB0.26
  • RON4.24
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Паспорт РФ

Путин рассказал, почему в РФ работают над упрощением получения гражданства

© Sputnik / Miroslav Rotari
В России
Получить короткую ссылку
125 0 0

Российский лидер сообщил о том, что правительство РФ готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Изменения в законодательство России, которые касаются упрощения процедуры получения гражданства РФ, разрабатываются не только для живущих в юго-восточной части Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, трансляцию которой ведет Sputnik Молдова.

"Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к людям, которые живут на юго-востоке Украины. Правительство сейчас готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства", - сказал Путин. 

Президент Молдавии Игорь Додон выступает на пленарном заседании Государственно думы РФ
© Sputnik / Илья Питалев
Президент Молдовы поблагодарил руководство России за амнистию для мигрантов

Как уточнил российский лидер, "это делается, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом и растаскиванием русского и украинского народов".

По его словам, в Украине ситуация становится все хуже, а политики пытаются растаскивать близкие народы. За это, по его словам, платят - например, очередной транш МВФ.

Путин добавил, что закон о гражданстве будет принят в начале следующего года.

Госдума поддержала

Госдума 19 декабря приняла закон, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. 

Сергей Мишин
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мишин: срок предоставления российского гражданства сократится

Отмечается, что предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Законом также предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Согласно документу, этим гражданам предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Положения нормы, касающиеся упрощения процедуры приема в гражданство РФ участников государственной программы, распространяются на все категории таких участников, находящихся в России.

По теме

Путин: получение гражданства РФ должно быть максимально разбюрокрачено
Эксперт: получить гражданство РФ жителям Молдовы проще, чем они думают
Затулин: гражданам стран СНГ теперь будет легче получить гражданство РФ
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме.
Вышинский рассказал о трудностях, которые он претерпевает в тюрьме
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться