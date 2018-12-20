Путин рассказал, почему в РФ работают над упрощением получения гражданства

Российский лидер сообщил о том, что правительство РФ готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Изменения в законодательство России, которые касаются упрощения процедуры получения гражданства РФ, разрабатываются не только для живущих в юго-восточной части Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, трансляцию которой ведет Sputnik Молдова.

"Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к людям, которые живут на юго-востоке Украины. Правительство сейчас готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства", - сказал Путин.

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Как уточнил российский лидер, "это делается, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом и растаскиванием русского и украинского народов".

По его словам, в Украине ситуация становится все хуже, а политики пытаются растаскивать близкие народы. За это, по его словам, платят - например, очередной транш МВФ.

Путин добавил, что закон о гражданстве будет принят в начале следующего года.

Госдума поддержала

Госдума 19 декабря приняла закон, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

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Отмечается, что предоставление такого права президенту позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Законом также предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Согласно документу, этим гражданам предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Положения нормы, касающиеся упрощения процедуры приема в гражданство РФ участников государственной программы, распространяются на все категории таких участников, находящихся в России.