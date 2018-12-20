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Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Рекорды ежегодной пресс-конференции президента России и яркие цитаты Путина

© Sputnik / Илья Питалев
В России
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Около четырех часов общения с журналистами: президент России ответил на более 50 вопросов представителей СМИ.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в четверг большую пресс-конференцию, ответив на многочисленные вопросы СМИ. Международная обстановка, российско-американские отношения, санкции против РФ, региональные конфликты, упрощение процедуры получения гражданства России, спорт, культура, личная жизнь -  эти и другие темы были затронуты в рамках встречи главы РФ с журналистами. В общей сложности беседа президента с прессой длилась на 3 минуты дольше, чем в минувшем году – 3 часа 43 минуты, за которые было задано 53 вопроса. 

Студия радио Sputnik. Архивное фото
© Sputnik / Александр Демьянчук
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Как прошла встреча главы РФ с журналистами читайте в обзоре Sputnik.

Рекорды большой конференции 2018 года

В этом году на пресс-конференцию российского лидера аккредитовалось рекордное количество журналистов – более 1700. Естественно, что каждый представитель СМИ рассчитывал задать свой вопрос. По понятным причинам удалось это далеко не всем. Некоторые журналисты пошли на хитрость и необычным образом пытались привлечь внимание президента и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который модерировал конференцию. Кто-то пытался перекричать коллег, кто-то вместо табличек с указанием названия СМИ или темы, на которую будет задан вопрос, поднимал вверх необычные предметы, а кто-то привлекал внимание необычными заголовками. К примеру, журналистка одного из региональных телеканалов России держала в руках чемоданчик, другая представительница СМИ написала на табличке "Лыжи", а еще одна журналистка надела на конференцию кокошник.

Путин попросил корреспондентов вести себя приличнее и не превращать пресс-конференцию в несанкционированный митинг.

Как правило, многие вопросы по итогам пресс-конференции становятся поводом для оформления перечня поручений правительству России или отдельным ведомствам. Полную видеоверсию встречи президента России с журналистами можно посмотреть здесь.

Упрощение процедуры получения гражданства РФ

Российский лидер сообщил о том, что правительство страны готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства РФ.

"Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к людям, которые живут на юго-востоке Украины. Правительство сейчас готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства", - сказал Путин. 

Как уточнил российский лидер, "это делается, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом и растаскиванием русского и украинского народов".

Путин добавил, что закон о гражданстве будет принят в начале следующего года.

"Дело Скрипалей", санкции и экономика России

Путин отметил, что в санкциях против России из-за истории вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля нет никакой логики, это политический русофобский подход по сдерживанию РФ.

"Это политизированный русофобский подход. Это только повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое бы придумали, для меня это очевидно", — сказал президент.

Глава РФ подчеркнул, "что Скрипаль не погиб, однако против России были введены санкции".

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Илья Питалев
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"Россия почти всю свою жизнь, всю свою историю живет, так или иначе, под какими-то ограничениями", - сказал президент, добавив, что сильного влияния последние санкции на российскую экономику не оказывают.

Отношения с США и встреча с Трампом

Говоря об отношениях России с США, Путин выразил надежду на их улучшение в будущем. "Надеюсь, что что-то будет все-таки поправляться, а в конце концов мы достигнем дна наших отношений, и поймем, что нужно подниматься, нужно оттолкнуться от этого дна, подниматься, глотнуть свежего воздуха и с ясной головой подумать, как жить дальше", — сказал президент РФ.

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Российский лидер в очередной раз выразил готовность провести встречу с Трампом, однако не знает, когда она может состояться.

Недооценка ядерной угрозы

Отвечая на вопрос о возможной ядерной угрозе в мире, президент России отметил, что тенденция недооценки этой ситуации нарастает, хотя опасность существует.

"Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если, не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьезные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает", — сказал российский лидер.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Путин выразил надежду, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не допустить ядерной катастрофы."Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, говоря об угрозе ядерной катастрофы.

Яркие цитаты Путина

  1. Корреспондент телеканала Euronews задала вопрос об инциденте в Керченском проливе. В ответ Путин напомнил о российских моряках, задержанных Украиной в нейтральных водах. "Ваш канал об этом не чирикает", – отметил президент.
  2. Главу государства спросили, зачем Россия укрепляет военное присутствие в Крыму. Путин напомнил, что в 2014 году люди, проживающие на полуострове, проголосовали за присоединение к РФ, и Крым стал частью России.
    "На любой части своей территории мы вправе и будем строить свою политику так, как мы считаем нужным для обеспечения своей безопасности", – подчеркнул российский лидер.
  3. На вопрос о том, как он себя чувствует, Путин отметил, что: "Не дождетесь".
  4. Президент России спросили, правда ли миром управляют из Кремля. Путин отметил, что цель внешней политики России – обеспечить благоприятные условия для развития РФ, ее экономики и социальной сферы.
    "Что касается управления миром – мы знаем, где находится этот штаб, – и он не в Москве", – отметил Путин.
  5. Президенту России задали вопрос про рэп: "У меня в числе довренных лиц и рэперы были".
  6. Президент России обратил внимание на журналистку из Дагестана, которая пришла на пресс-конференцию с большим флагом России. Девушка извинилась, что принесенный ею флаг мог помешать операторам. Путин подчеркнул, что флаг РФ не может никому мешать.
  7. Российского лидера из зала поздравили с Днем контрразведки. Он ответил: "Спасибо, вас тоже".
  8. Журналист Life спросил Владимира Путина, собирается ли он жениться. Президент переспросил: "А вы женаты?... Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Ну ладно, будем считать, что на вопрос я ответил. Хотя как порядочный человек я когда-то должен буду это сделать", — ответил глава государства.
  9. Ответные санкции России – не "хотелки", а защита интересов народа. Из-за санкций Запад потерял российский рынок, и для них это существенно – упало количество рабочих мест. В России безработица 4,8 процента, а в ЕС, в Испании, например, 15 процентов, отметил российский президент."Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто "хотелки" какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем", – подчеркнул президент РФ.
  10. Путин о недовольстве Запада Россией: "Появился сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Совсем недавно думали, что и страны-то такой больше нет! А она есть. Это не "хотелки" какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем прием без всякого хамства".

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Теги:
пресс-конференция, Путин
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