Рекорды ежегодной пресс-конференции президента России и яркие цитаты Путина

Около четырех часов общения с журналистами: президент России ответил на более 50 вопросов представителей СМИ.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в четверг большую пресс-конференцию, ответив на многочисленные вопросы СМИ. Международная обстановка, российско-американские отношения, санкции против РФ, региональные конфликты, упрощение процедуры получения гражданства России, спорт, культура, личная жизнь - эти и другие темы были затронуты в рамках встречи главы РФ с журналистами. В общей сложности беседа президента с прессой длилась на 3 минуты дольше, чем в минувшем году – 3 часа 43 минуты, за которые было задано 53 вопроса.

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Рекорды большой конференции 2018 года

Как прошла встреча главы РФ с журналистами читайте в обзоре Sputnik

В этом году на пресс-конференцию российского лидера аккредитовалось рекордное количество журналистов – более 1700. Естественно, что каждый представитель СМИ рассчитывал задать свой вопрос. По понятным причинам удалось это далеко не всем. Некоторые журналисты пошли на хитрость и необычным образом пытались привлечь внимание президента и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который модерировал конференцию. Кто-то пытался перекричать коллег, кто-то вместо табличек с указанием названия СМИ или темы, на которую будет задан вопрос, поднимал вверх необычные предметы, а кто-то привлекал внимание необычными заголовками. К примеру, журналистка одного из региональных телеканалов России держала в руках чемоданчик, другая представительница СМИ написала на табличке "Лыжи", а еще одна журналистка надела на конференцию кокошник.

Путин попросил корреспондентов вести себя приличнее и не превращать пресс-конференцию в несанкционированный митинг.

Журналисты уже практически не опускают плакаты. Спустя три часа с начала общения Путин ответил на 52 вопроса pic.twitter.com/Nza00qVUt0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 декабря 2018 г.​

Как правило, многие вопросы по итогам пресс-конференции становятся поводом для оформления перечня поручений правительству России или отдельным ведомствам. Полную видеоверсию встречи президента России с журналистами можно посмотреть здесь.

Упрощение процедуры получения гражданства РФ

Российский лидер сообщил о том, что правительство страны готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства РФ.

"Что касается принятия гражданства, это имеет отношение не только к людям, которые живут на юго-востоке Украины. Правительство сейчас готовит поправки в закон о гражданстве и о приобретении гражданства", - сказал Путин.

Как уточнил российский лидер, "это делается, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом и растаскиванием русского и украинского народов".

Путин добавил, что закон о гражданстве будет принят в начале следующего года.

"Дело Скрипалей", санкции и экономика России

Путин отметил, что в санкциях против России из-за истории вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля нет никакой логики, это политический русофобский подход по сдерживанию РФ.

"Это политизированный русофобский подход. Это только повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, что-нибудь другое бы придумали, для меня это очевидно", — сказал президент.

Глава РФ подчеркнул, "что Скрипаль не погиб, однако против России были введены санкции".

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"Россия почти всю свою жизнь, всю свою историю живет, так или иначе, под какими-то ограничениями", - сказал президент, добавив, что сильного влияния последние санкции на российскую экономику не оказывают.

Отношения с США и встреча с Трампом

Говоря об отношениях России с США, Путин выразил надежду на их улучшение в будущем. "Надеюсь, что что-то будет все-таки поправляться, а в конце концов мы достигнем дна наших отношений, и поймем, что нужно подниматься, нужно оттолкнуться от этого дна, подниматься, глотнуть свежего воздуха и с ясной головой подумать, как жить дальше", — сказал президент РФ.

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Российский лидер в очередной раз выразил готовность провести встречу с Трампом, однако не знает, когда она может состояться.

Недооценка ядерной угрозы

Отвечая на вопрос о возможной ядерной угрозе в мире, президент России отметил, что тенденция недооценки этой ситуации нарастает, хотя опасность существует.

"Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным, а между тем, если, не дай Бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может быть, и планеты. Поэтому вопросы серьезные, и очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает", — сказал российский лидер.

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Путин выразил надежду, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не допустить ядерной катастрофы."Исхожу из того, что у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, говоря об угрозе ядерной катастрофы.

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