В Калуге выходец из Молдовы избил ребенка пакетом с бутылками

В Калужской области гражданин Молдовы пойдет под суд за избиение ребенка: школьник помешал мужчине разговаривать по телефону.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Гражданина Молдовы будут судить в Калужской области за то, что он избил восьмилетнего мальчика. Школьник, по словам злоумышленника, мешал ему говорить по телефону, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился на территории садоводческого товарищества "Маяк" Жуковского района. В руках он держал полиэтиленовый пакет с двумя бутылками водки и вина.

"Рядом играли дети, они кричали, шумели, мешали разговаривать по телефону, а также попросили у мужчины конфеты. Обвиняемый ударил одного из детей - мальчика 2010 года рождения ногой в туловище и в голову пакетом, где находились наполненные спиртным стеклянные бутылки", - говорится в сообщении СК РФ по региону.

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В отношении гражданина Молдовы было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему".

"Следствием собрана доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - информирует следственное управление.

Пострадавшему мальчику была оказана необходимая медицинская помощь, его здоровье вне опасности.