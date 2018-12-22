Спасатели в шестой раз пытаются добраться до горняков в Соликамске

В горнорудной шахте "Уралкалий" в Соликамском районе произошел пожар: девять человек остаются в шахте, связи с горняками с самого утра и до сих пор нет.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Спасатели предпринимают шестую попытку добраться до заблокированных на пермской шахте горняков, сообщает РИА Новости.

"Пятая попытка не удалась, пошла шестая бригада спасателей", - рассказала глава департамента пресс-службы губернатора и правительства Пермского края Дарья Левченко.

По ее словам, говорить о том, что остающиеся в шахте люди погибли, рано, "но надежды мало".

Утром в субботу на строящемся стволе рудника горнорудной шахты "Уралкалий" в Соликамском районе при производстве работ произошел пожар. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, девять человек по-прежнему остаются в шахте. Связи с горняками до сих пор нет.