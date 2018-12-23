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Александр Олешко

Олешко и 2018-ый: сбылась мечта знаменитого кишиневца – и не одна

© Sputnik / Михаил Мордасов
В России
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Известный российский артист родом из Кишинева Александр Олешко подвел свои итоги уходящего 2018 года.

КИШИНЕВ, 22 дек – Sputnik. Популярный артист театра, кино и комедийной сцены, телеведущий Александр Олешко – один из тех, кем Кишинев по праву может гордиться.

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Вот уже много лет он радует нас своими успехами с экранов телевизоров, нередко при этом заезжая и домой на гастроли с различными антрепризами.

С "человеком из телевизора"

Олешко поделился с корреспондентом Sputnik своими достижениями в уходящем 2018 году.

"Год был очень насыщенным, как и все предыдущие. Но 2018-й стал для меня знаковым – сбылась моя места сыграть на одной сцене вместе с Александром Анатольевичем Ширвиндтом, "человеком из телевизора" моего детства. Я очень хотел сделать с ним спектакль. В нем мы сыграли главные роли на сцене Театра сатиры. С Ширвиндтом и Федором Добронравовым, также занятым в постановке, мы получили премию "Московского комсомольца" за лучший мужской актерский состав", - рассказал Олешко.

По его словам, премьера состоялась в феврале, а замысел проекта, идея которого принадлежит Олешко, впервые был озвучен три года назад.

Александр Олешко
© Sputnik / Михаил Мордасов
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"Также в этом году я организовал в театре имени Вахтангова две экспозиции – советских новогодних плакатов и советских новогодних игрушек и Дедов морозов со Снегурочками. Во втором случае – это моя личная коллекция, которую я собираю уже много лет, а последние годы мне помогают зрители. После каждого спектакля вместе с цветами мне дарят игрушки Деда мороза и Снегурочки. Люди знают, что в этом случае их дары попадут в хорошие руки", - отметил актер.

Он добавил, что 21 декабря в Музее Победы на Поклонной горе в Москве открылась новая экспозиция с игрушками из коллекции Олешко под названием "Здравствуй, Старый Новый год!".

"Также в 2018 году состоялась премьера двух музыкальных сказок с оркестром – "Аленький цветочек" в театре имени Вахтангова и "Красная шапочка", обе с моим участием. Кроме того, удалось вести программу "Устами младенца" и проект "Ты – супер! Танцы", где участвуют одаренные дети, оставшиеся без родителей. Этот конкурс – замечательный способ для ребят проявить себя и, возможно, начать профессиональную карьеру", - заключил собеседник.

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Теги:
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