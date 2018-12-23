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Жалобы под видом вопросов: Песков осудил СМИ на пресс-конференции Путина

© Sputnik / Илья Питалев
В России
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые вопросы к Путину на пресс-конференции были жалобами, подданными гражданами, а не профессиональными журналистами.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Некоторые обращения к президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции были не журналистскими вопросами, а жалобами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
© Sputnik / Илья Питалев
Рекорды ежегодной пресс-конференции президента России и яркие цитаты Путина

Он добавил, что надо подумать, как оградить пресс-конференции Путина от нежурналистов.

"Мы с сожалением, конечно, наблюдали некоторые вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам - разные жалобы и так далее. Фактически это были обращения граждан. Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они по сути отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам пресс-секретаря президента, среди подобных обращений попадается и то, что можно назвать клеветой. В качестве примера он привел вопрос из Ленинградской области про газовую трубу.

"Обращение не соответствует действительности. По сути это можно назвать клеветой. Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Президент является сторонником полной открытости. Президент является сторонником именно открытой аккредитации на пресс-конференцию, открытой и для российских федеральных СМИ, региональных СМИ и международных. Но как оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать", - сказал Песков.

Ежегодная пресс-конференция президента прошла в четверг в Центре международной торговли в Москве, на нее были аккредитованы свыше 1 тысячи 70 журналистов. Она началась в полдень и продлилась 3 часа 43 минуты. Почти за четыре часа Путин ответил на 66 вопросов 53 журналистов по российской и международной повестке дня.

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