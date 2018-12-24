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Александр Олешко

Кишиневец Александр Олешко три года хранил дома новогоднюю ель

© Sputnik / Евгений Биятов
В России
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Каждый человек может встретить Новый год, когда ему захочется, считает известный кишиневец Александр Олешко.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Новый год можно встречать хоть каждый день, считает уроженец Кишинева заслуженный артист России Александр Олешко.

В беседе с корреспондентом Sputnik актер и телеведущий рассказал о том, как однажды праздничная ель простояла у него дома три года.

"Да, такое было. Когда гости удивлялись этому, я говорил, что пусть они воспринимают елку как обыкновенный комнатный светильник", - отметил Олешко.

В его семье ель-"долгожитель" – традиция. Наряжают дерево еще в середине ноября, а стоит примерно до первого марта. И каждый, кто приходит к Александру в дом, берет игрушки, оставшиеся в коробке, и украшает ими елку.

"Поэтому наша ель всегда готова встречать Восьмое Марта", - шутит Олешко.

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По его словам, новогодние торжества для артиста – особенный период, праздник сопровождает их в этот сезон гораздо дольше, чем других.

"Потому что с середины ноября начинаются съемки новогодних передач. Поэтому до 31 декабря мы встречаем Новый год с шампанским, поздравлениями, хлопушками и прочей атрибутикой неоднократно – перед камерами и в свете софитов. Вот и получается, что у артистов гораздо больше возможности прочувствовать эту замечательную атмосферу", - признался собеседник.

Он заметил, что даже если выдается шанс услышать бой курантов дома перед телевизором, то на экране в числе прочих поздравлений ему, Олешко, доводится слышать и свое собственное. А если новогодняя ночь проходит в трудах, то в семейном кругу и с друзьями артист собирается в ночь с первого на второе января.

"Новый год для меня – особенный праздник и, уверен, что для каждого человека это исключительное время, полное надежд на то, что все желания сбудутся, и в мире наконец-то наступит покой", - заключил Олешко.

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Теги:
Новый год, Александр Олешко
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