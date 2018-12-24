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Спасательные работы на шахте Уралкалия в Пермском крае

Опознаны тела всех девяти шахтеров, погибших при пожаре в Соликамске

© Photo : Предоставлено оперативным штабом
В России
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В Следственном комитете вовсю идет расследование уголовного дела, возбужденного из-за гибели шахтеров.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. В Соликамске завершена процедура опознания тел шахетров, погибших во время пожара, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, которую цитирует РИА Новости.

"Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все девять человек были опознаны, их родственникам выданы разрешения на захоронения", - сказала Петренко.

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В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ на строящемся стволе горнорудной шахты, повлекшем гибель 9 человек на шахте стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края.

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Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg)

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Теги:
расследование, Пожар, шахта
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