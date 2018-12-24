Лавров объяснил, почему не получается дружба между Россией и США

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Выстроить доброжелательные отношения Москвы и Вашингтона не получается из-за действий США, а также их попыток оказывать на Россию давление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"Выступаем за то, чтобы развивать нормальный, предсказуемый диалог с США на основе принципов взаимного уважения интересов. Пока продвинуться в этом направлении не получается из-за недружественных действий Вашингтона и попыток оказывать на нас давление с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов", - сообщил министр.

По его словам, в результате этих действий Вашингтона буксует работа по важным направлениям двусторонней и международной повестки дня, в том числе связанная с поддержанием стабильности и безопасности в мире.

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