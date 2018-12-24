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Кулак

Стало известно, что ведет молодых людей к проявлениям агрессии

CC0 / Pixabay / Pavlofox
В России
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Ученые нашли "бойцовский ген", провоцирующий враждебность у молодежи.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) выявили "бойцовский ген", провоцирующий враждебное поведение молодежи. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Physchophysiology.

Большую роль в поведении человека играют такие негативные эмоции, как гнев, агрессия, враждебность, тревога, беспокойства и страхи. Так, в юности негативные эмоции отрицательно влияют на общий психологический настрой личности и ее приоритеты, а также на учебную и познавательную деятельность.

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Современные технологии позволяют по-новому взглянуть на природу человеческой агрессии и враждебности, изучая генетические предпосылки.

"Мы согласны со многими исследователями, что враждебность и агрессивное поведение сочетаются пусть часто, но отнюдь не всегда. Мы рассмотрели враждебность как оппозиционное отношение к окружающему миру, подразумевающее наличие негативных установок, эмоций и поведенческих проявлений в виде агрессии, негативизма, аутизации", — рассказала РИА Новости декан факультета психологии, педагогики и дефектологии ДГТУ профессор Ирина Абакумова.

В качестве гена-кандидата ученые взяли ген МАОА, расположенный на Х-хромосоме. Его связывают со склонностью к асоциальному поведению в разных формах — то есть к дракам, ношению и применению оружия, принадлежности к бандам — и называют "бойцовским геном".

Исследование, в котором участвовали 285 молодых людей и подростков в возрасте от 12 до 19 лет, показало, что у 98% обладателей низкоактивного варианта гена МАОА выявляется повышенный уровень враждебности. По словам Ирины Абакумовой, это свидетельствует о генетической предрасположенности к такой поведенческой стратегии.

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CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Что же происходит с нынешней молодежью и как с этим бороться?

По словам профессора, результаты работы помогут разработать эффективные методы профилактики враждебных тенденций в поведении, учитывающих не усредненные психолого-педагогические принципы, а индивидуальные особенности человека.

Кроме того, с помощью выводов ученых из ДГТУ можно будет создать программы групповой и индивидуальной психотерапевтической работы со школьниками и студентами. Материалы исследования можно использовать для повышения квалификации представителей разных научных сфер.

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Теги:
агрессия, молодежь
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