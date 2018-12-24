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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу: ВС РФ превосходят все армии мира по доле современного оружия

© Photo : Министерство обороны РФ
В России
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Министр обороны РФ рассказал, что ни у одной армии мира нет такого вооружения, как у российской.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, которого нет ни у одной армии мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на заседании Общественного совета при Минобороны РФ, пишет РИА Новости

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"В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", — сказал Шойгу.

По его оценке, "задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану".

Ранее Шойгу заявил, что оснащенность ВС РФ современным оружием в 2019 году должна составить 67%.

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