Топ-10 мест, где лучше всего кататься на сноуборде

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. В тройку самых популярных в России мест у сноубордистов попали Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области и Миасс в Челябинской. Об этом сообщил ТурСтат.

© Sputnik / Yana Zaharova Стало известно, где туристы чаще всего встречают Новый год в России

Рейтинг составили, сравнив популярность и оснащенность мест для сноубординга, а также на основе отзывов в интернете. В список не включены горнолыжные комплексы Москвы и Московской области.

Десятку популярных мест для катания на сноуборде в России возглавляют горнолыжные курорты "Роза Хутор" в Красной Поляне в Сочи, "Губернский центр сноуборда и горных лыж" в Таштаголе курорта Шерегеш Кемеровской области и курорт "Солнечная долина" в Миассе Челябинской области.

В пятерку вошли курорт "Такман" в Чусовом Пермского края и фанпарк "Бобровый лог" в Красноярске.

Остальные места в Топ-10 разделили курорт "Абзаково" в Новоабзаково в Башкортостане, курорт "Чекерил" в Ижевске в Удмуртии, сноуборд-парк "Горский" в Новосибирске, комплекс "Уктус" в Екатеринбурге и курорт "Свияжские холмы" под Казанью в Татарстане.