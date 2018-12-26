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Владимир Путин подарил липецкой школьнице щенка хаски - видео

© Sputnik / Илья Питалев
В России
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Подарок девочке доставил Дед Мороз, который специально для этого приехал в деревню.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Семилетняя школьница Валерия Шаталова из деревни Хмелинец Липецкой области получила в подарок от российского президента Владимира Путина белоснежного щенка хаски, сообщает РИА Новости.

Девочка очень хотела щенка хаски и написала об этом в письме президенту. Она рассказала, что однажды увидела в новостях по телевизору, как Путин дарил щенков детям и подумала, что может быть, остался один щенок и для нее.

​"Рассудительная Валерия сочла неудобным написать о такой мечте Деду Морозу, ведь все дети пишут ему о своих желаниях и подарков может просто не хватить", — сообщается на сайте администрации Елецкого района.

В итоге школьница получила подарок, о котором мечтала — щенка привез в Хмелинец Дед Мороз, который специально приехал в деревню 21 декабря. Дед Мороз сообщил девочке, что передать подарок его попросил лично глава российского государства на новогодней елке в Кремле.

Владимир Путин не в первый раз дарит детям домашних питомцев. Накануне 2018 года он подарил щенка лабрадора девочке из Брянской области, в марте — щенка швейцарской овчарки мальчику из Ярославля, мечтавшему о собаке с трех лет.

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Теги:
щенок, подарок, Путин
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