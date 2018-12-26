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Запуск новейшей ракеты Авангард.

Ракета будущего: в России произведен успешный пуск "Авангарда"

© Photo : Министерство обороны РФ
В России
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Новый межконтинентальный комплекс способен преодолевать все системы противоракетной обороны, как существующие, так и перспективные.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Министерство обороны России по поручению Верховного главнокомандующего страны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

За ходом испытаний наблюдал президент России Владимир Путин. "Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", — говорится в сообщении.

​Ракетный комплекс "Авангард" оснащен планирующим крылатым блоком, который успешно выполнил управляемое маневрирование и поразил условную цель.

Путин поздравил создателей "Авангарда", участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой.

"Новый вид стратегического оружия будет надежно обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", — заявил президент России.

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в следующем году.

"Авангард" — новейшая ракетная система, которая опережает мировые оборонные разработки. Крылатый боевой блок способен совершать полеты в атмосфере на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей скорость звука более чем в двадцать раз.

По сообщению пресс-службы Кремля, возможности "Авангарда" позволяют обходить зоны противоракетной обороны и преодолевать все системы ПРО, как существующие, так и перспективные.

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Теги:
Владимир Путин, РВСН, авангард
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