В России могут запретить иностранцам работать водителями такси

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. В 2019 году в Госдуме рассмотрят поправки в законодательство, которые запретят водителям без российского гражданства работать на легковом такси. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев.

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"Мы приняли в первом чтении законопроект о такси, и надеюсь, в 2019 году закон о легковом такси мы доработаем и примем в окончательном виде. Еще раз хочу повторить, в нем однозначно будут предложения и поправки депутатов: иностранным водителям без российского гражданства запретят работать на легковом такси", - сообщили в пресс- службе депутата.

Москвичев отметил, что в 2019 году парламентариям также предстоит принять закон по телемедицине.

"Недавно в Госдуме мы установили аппарат, который проверяет состояние здоровья человека. Многие из депутатов прошли осмотр и наглядно увидели, как на расстоянии совершают проверку предрейсового состояния водителя, и что обмануть такой аппарат нельзя", - пояснил депутат.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. При обсуждении подняли вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.