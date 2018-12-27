18:31 27 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.20
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.63
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и участник проекта Мечтай со мной Коля Кузнецов

Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка, который хотел пожать ему руку

© Sputnik / Алексей Дружинин
В России
Получить короткую ссылку
86 0 0

Новый год – время, когда мечты должны сбываться. Президент России исполняет желания тяжелобольных детей.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин воплотил в жизнь мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе российского государства. 

© Sputnik / Илья Питалев
Владимир Путин подарил липецкой школьнице щенка хаски - видео

Президент встретил тяжелобольного мальчика и его маму в Кремле. Они немного поговорили и, конечно, обменялись рукопожатиями.

Как уточняет РИА Новости, из-за болезни Коля на время оставил тренировки по самбо, но Путин подписал его экипировку для занятий. Мама пообещала, что эту форму сын наденет на свои первые после выздоровления соревнования.

Как и для всех ребят, для мальчика приготовили новогодние подарки, а гости передали президенту именную майку с логотипом клуба, где Коля занимается самбо.

На прощание президент обнял ребенка и поздравил семью с наступающим Новым годом.

​Коля отметил, что рукопожатие было "крепким". "Приятно, что Владимир Путин мне пожал руку. Никогда даже не мечтал, ну мечтал, конечно же, но не знал, что это сбудется", — рассказал он.

Перед встречей он поделился с журналистами, что мечта пожать руку президенту появилась во сне, а также признался, что немного волнуется, но мама волнуется сильнее.

Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика.
© Ruptly
Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика - видео

Мальчик впервые побывал в столице. До общения с главой государства для гостей провели экскурсию по Московскому Кремлю. Позже они отправились в усадьбу Измайлово, в музей оружия.

"Мечтай со мной"

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. 

Каждый мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт со стенда. Путин собрал пять конвертов, которые к тому моменту остались на стене. Он уже исполнил желания четырех ребят.

Глава государства помог воплотить мечту Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей девочка побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм". 

15 декабря 2018. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Артёмом Пальяновым.
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин помог исполнить мечту больного мальчика и покатал его на вертолете

Затем осуществилось и желание Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета — для него организовали экскурсию над городом на президентском вертолете. 

После сбылась и мечта семнадцатилетней Регины — сразу после большой пресс-конференции девушка взяла личное интервью у президента. Во вторник воплотилась мечта 15-летнего Арслана: он увидел изнутри президентский лайнер и снял видеоролик об этом самолете.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен до Нового года исполнить желание и Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой мальчика.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" появился в 2014 году и сначала работал как региональная волонтерская инициатива. Он помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые страдают от тяжелых заболеваний. В этом году он вошел в платформу "Россия — страна возможностей" и реализуется в рамках Года добровольца.

По теме

Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Теги:
Новый год, мечта, мальчик, Владимир Путин
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новогодний бал для молодежи в Кремле. Москва, 1954 год.
Назад в СССР: как отмечали Новый год в семейном кругу и в коллективе - фото
Неизвестное крупное существо с ярко-красными глазами засняли в лесу Австралии
Загадочное существо с ярко-красными глазами попало на видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться