Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка, который хотел пожать ему руку

Новый год – время, когда мечты должны сбываться. Президент России исполняет желания тяжелобольных детей.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин воплотил в жизнь мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе российского государства.

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Президент встретил тяжелобольного мальчика и его маму в Кремле. Они немного поговорили и, конечно, обменялись рукопожатиями.

Как уточняет РИА Новости, из-за болезни Коля на время оставил тренировки по самбо, но Путин подписал его экипировку для занятий. Мама пообещала, что эту форму сын наденет на свои первые после выздоровления соревнования.

Как и для всех ребят, для мальчика приготовили новогодние подарки, а гости передали президенту именную майку с логотипом клуба, где Коля занимается самбо.

На прощание президент обнял ребенка и поздравил семью с наступающим Новым годом.

Сбыча мечт: Путин пожал руку 10-летнему Коле Кузнецову и расписался на его форме для самбо. По словам Коли, рукопожатие президента крепкое. А форму он наденет на первые соревнования после того, как победит болезнь. pic.twitter.com/qs0t31jipG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г.

​Коля отметил, что рукопожатие было "крепким". "Приятно, что Владимир Путин мне пожал руку. Никогда даже не мечтал, ну мечтал, конечно же, но не знал, что это сбудется", — рассказал он.

Перед встречей он поделился с журналистами, что мечта пожать руку президенту появилась во сне, а также признался, что немного волнуется, но мама волнуется сильнее.

Мальчик впервые побывал в столице. До общения с главой государства для гостей провели экскурсию по Московскому Кремлю. Позже они отправились в усадьбу Измайлово, в музей оружия.

"Мечтай со мной"

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей.

Каждый мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт со стенда. Путин собрал пять конвертов, которые к тому моменту остались на стене. Он уже исполнил желания четырех ребят.

Глава государства помог воплотить мечту Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей девочка побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм".

© Sputnik / Алексей Никольский Путин помог исполнить мечту больного мальчика и покатал его на вертолете

Затем осуществилось и желание Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета — для него организовали экскурсию над городом на президентском вертолете.

После сбылась и мечта семнадцатилетней Регины — сразу после большой пресс-конференции девушка взяла личное интервью у президента. Во вторник воплотилась мечта 15-летнего Арслана: он увидел изнутри президентский лайнер и снял видеоролик об этом самолете.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен до Нового года исполнить желание и Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой мальчика.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" появился в 2014 году и сначала работал как региональная волонтерская инициатива. Он помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые страдают от тяжелых заболеваний. В этом году он вошел в платформу "Россия — страна возможностей" и реализуется в рамках Года добровольца.