Песков раскрыл секрет, каким будет новогоднее поздравление Путина

Дмитрий Песков рассказал, будет ли чем-то отличаться новогоднее поздравление Владимира Путина в этом году.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина в этом году будет традиционным, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

"Традиционное, конечно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос будет ли чем-то отличаться новогоднее поздравление в этом году или оно будет традиционным.

Новогоднее обращение президента России является самым популярным эфирным событием на российских телеканалах в новогоднюю ночь. По традиции поздравление начинается 31 декабря в 23.55. Сразу после обращения президента телевидение транслирует сигнал точного времени - бой курантов, а после этого исполняется государственный гимн.

В своем обращении глава российского государства подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий год, поздравляет граждан страны с наступающим Новым годом.

Новогоднее обращение Владимира Путина также показывают и на молдавском телевидении.