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Праздничная ель - история страны, отраженная в новогодних украшениях

© Sputnik / Evgenya Novozhenina
В России
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (113)
27 0 0

В зависимости от того, чем жило государство в ту или иную эпоху, менялась и мода на елочные украшения.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Со времен Петра Первого, если не раньше, в России к Рождеству и Новому году украшают елку.

Но советские новогодние елки отличались от дореволюционных рождественских елок года: не было больше ни ангелов, ни Вифлеемских звезд, ни волхвов

Советские елочные игрушки призваны были отражать новую идеологию и развитие государства.

Период после революции 1917 года

В период с 1927 до 1935 год в Советском союзе было строго запрещено отмечать Новый год и особенно Рождество. Лишь в 1935 году власти в какой-то мере реабилитировали рождественские праздники. Но в атеистической стране СССР праздновалось не Рождество, а Новый год. Ель, ставшую символом Нового года, следовало украшать "правильно" – никаких фигурок Иисуса, Вифлеемских звезд и колокольчиков.

 

  • Елочные украшения - из СССР
    Елочные украшения - из СССР
    © Sputnik / Irina Dmitrieva
  • Елочные украшения - из СССР
    Елочные украшения - из СССР
    © Sputnik / Irina Dmitrieva
  • Décoration de sapin soviétique
    Décoration de sapin soviétique
    © Sputnik / Irina Dmitrieva
  • Елочные украшения - из СССР
    Елочные украшения - из СССР
    © Sputnik / Irina Dmitrieva
  • Елочные украшения - из СССР
    Елочные украшения - из СССР
    © Sputnik / Irina Dmitrieva
  • Елочные украшения - из СССР
    Елочные украшения - из СССР
    © Sputnik / Irina Dmitrieva
  • Елочные украшения - из СССР
    Елочные украшения - из СССР
    © Sputnik / Irina Dmitrieva
  • На празднике Новогодней елки. 1972 год
    © Sputnik / V. Shiyanovskiy
  • Студенты из разных стран на новогоднем балу молодежи в Кремлевском Дворце съездов. 1964 год
    © Sputnik / David Sholomovich
  • Новогодний вечер в одном из московских клубов. 1938 год
    © Sputnik / Anatoliy Garanin
  • Дети у новогодней елки. 1966 год
    © Sputnik / Miroslav Murazov
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© Sputnik / Irina Dmitrieva
Елочные украшения - из СССР

 

1930-е годы, освоение Северного полюса и укрепление Советского государства

Полярные экспедиции в СССР в 1930-е годы вдохновили создателей елочных игрушек. Елку украшали фигурками белых медведей, покорителей Северного Полюса, парашютистов или дирижаблей.

Александр Олешко
© Sputnik / Евгений Биятов
Кишиневец Александр Олешко три года хранил дома новогоднюю ель

В 1937 году Народный комиссариат просвещения выпустил руководство по организации новогодних праздников для детей, в котором давались рекомендации, как украшать елку: размер игрушек, самодельные шарики, и содержались правила противопожарной безопасности.

"Верхушка ели должна быть украшена красной или серебристой пятиконечной звездой в соответствии с высотой дерева. На ветках могут быть яркие гирлянды с изображением цветов и насекомых, фигурки животных, птиц, снежинки, самолеты и парашюты", написано в брошюре.

Широко распространены были гирлянды из кусочков бумаги с рисунками. Производство этих гирлянд сохранялось в СССР до 1960-х годов.

1940-e годы, война с нацизмом

Во время Второй мировой войны, несмотря на голод и бедность, советские люди отмечали Новый год. Это напоминало им мирную жизнь и поднимало моральный дух. В этот период появились елочные украшения, изображающие военных и оружие, самолеты, танки, дирижабли, парашютистов, пограничников с собаками, и т.п. Эти елочные игрушки делали на танковых заводах.

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© Sputnik / Давид Шоломович
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Во время войны изготавливали и разрисовывали фигурки животных из олова, делали всевозможные украшения из проволоки, старых лампочек, пузырьков от лекарств.

Елку украшали и самодельными игрушками из картона, цветных тканей и яичной скорлупы.

В 1949 году в СССР отмечалось 150-летиe со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Елочные игрушки представляли героев сказок и поэм Пушкина "Золотой петушок", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", и т.д.

1950-е годы, период послевоенного восстановления

В 1950-е годы страна восстанавливалась поле войны. Игрушки этого периода изображали представителей различных профессий и символизировали победу СССР в войне. Например, серия украшений "15 республик, 15 сестер" — фигурки 15 девушек в национальных костюмах народов СССР.

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
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Украшали елку и игрушками из ваты, из марли. Фигурка покрывалась клейстером со слюдой, от чего она становилась более твердой. Лица кукол и мордочки животных делались из глины, папье-маше или ткани.

Были и игрушки на прищепках: птички, зверушки, клоуны, музыканты, домики, маленькие зеленые или "заснеженные" елочки.

1960-е годы, сельскохозяйственная реформа и покорение Космоса

В 1960-е годы когда советский руководитель Никитa Хрущев начал сельскохозяйственную реформу, на новогодней елке были игрушки в форме фруктов и овощей: яблоки, помидоры, гроздья винограда, колоски, морковь, грибы.

Наибольшей популярностью пользовались початки кукурузы. Советская промышленность производила елочные игрушки в форме кукурузных початков вплоть до распада СССР в 1991 году.

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российская дипмиссия привезла новогоднее настроение в Басарабяску

Полет Юрия Гагарина, первый полет человека в космос – великое историческое завоевание СССР. Тема покорения космического пространства стала главной после 1961 года. Это отразилось и на елочных украшениях: появились игрушки в форме спутников, ракет, космонавтов.

Вместо красной звезды на верхушке елки теперь головная часть ракеты.

Художники стали делать украшения в виде льдинок, отражая, возможно, период советской "оттепели".

1970-е годы, период стабильности

В 1970-е годы на смену елочным украшениям из шерсти, картона и проволоки пришли пластмассовые игрушки.

Герои советских мультфильмов Карлсон, Винни Пух, белый медвежонок Умка и Чебурашка вытесняют на новогодней елке образы героев русских народных сказок.

© Sputnik / David Sholomovich
Новогодняя елка в Колонном зале Дома Союзов. 1960 год

1980-1990-е годы, Московская Олимпиада и политические перемены

Развитие промышленности отразилось на производстве ёлочных игрушек. Производство поставлено на конвейер, и игрушки становятся менее оригинальными и более абстрактными. В 1980-1990-е годы на елке часто можно видеть большие шары, колокольчики и домики.

После Летних Олимпийских игр в 1980 году появились елочные игрушки в форме олимпийского мишки, талисмана Московской Олимпиады 80, и олимпийского факела, футбольных и баскетбольных мячей.

Новогодняя елка на площади 50-летия Октября (ныне Манежная площадь)
© Sputnik / Л. Носов
Новогодняя елка на площади 50-летия Октября (ныне Манежная площадь)

В период политических перемен в ССР в конце 1980-х годов в моде астрология. Каждый Новый год на елке, среди других игрушек, фигурки обезьянок, собак и кошек.

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой на новогодней елке для детей в одном из московских Домов культуры
© Sputnik / Давид Шоломович
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой на новогодней елке для детей в одном из московских Домов культуры

Большинство советских елочных игрушек делались вручную по старинным технологиям и от этого были более "человечными". Сейчас стараются осовременить елочные украшения, но чем больше продавец их расхваливает, тем больше мы убеждаемся, что те были лучше. Сколько воспоминаний связано с новогодними елками нашего детства.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (113)

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