МИД России ответил на обвинения по ситуации в Керченском проливе

В российском внешнеполитическом ведомстве не согласились с безапелляционным обвинением в адрес РФ по вопросу эскалации напряжения в Азовском море.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на территории Украины, передает Sputnik Беларусь.

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МИД России выразил сожаление в связи с обвинением Берлина и Парижа в адрес Москвы в неких нарушениях прав человека в Крыму и эскалации в Азовском море.

Ранее Макрон и Меркель призвали обеспечить беспрепятственный проход всем судам в Керченском проливе, а также освободить моряков из Украины, которые были арестованы после незаконного пересечения границы России.

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что разделяют содержащуюся в совместном заявлении глав Германии и Франции поддержку призыва Контактной группы в канун праздников достичь стабильного и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины, а также необходимость реализовать все положения Минских договоренностей.

"Вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования", - сообщили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Москва хотела бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ.

"Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций", - заявили в министерстве.