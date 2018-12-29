МИД России ответил на обвинения по ситуации в Керченском проливе

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по ситуации на территории Украины, передает Sputnik Беларусь.
МИД России выразил сожаление в связи с обвинением Берлина и Парижа в адрес Москвы в неких нарушениях прав человека в Крыму и эскалации в Азовском море.
Ранее Макрон и Меркель призвали обеспечить беспрепятственный проход всем судам в Керченском проливе, а также освободить моряков из Украины, которые были арестованы после незаконного пересечения границы России.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что разделяют содержащуюся в совместном заявлении глав Германии и Франции поддержку призыва Контактной группы в канун праздников достичь стабильного и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины, а также необходимость реализовать все положения Минских договоренностей.
"Вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования", - сообщили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что Москва хотела бы напомнить о бесплодности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ.
"Россия будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет, пресекать попытки любых провокаций", - заявили в министерстве.