Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон во вторник направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, где выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске, в результате которой погибли, пострадали и остались без крова десятки людей.

"От имени моих соотечественников и от себя лично выразил сочувствие российскому народу и попросил передать семьям погибших наши искренние соболезнования", - написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

В ночь на понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС России, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах. Почти 6 миллионов рублей (более 86 тысяч долларов) поступило на счет пожертвований пострадавшим.