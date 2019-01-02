Чудесное спасение: под завалами в Магнитогорске нашли живым грудничка - видео

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Спасатели обнаружили под завалами многоэтажки в Магнитогорске грудничка, который чудом выжил.

Его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Спасатель центра "Лидер" Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске живого 11-месячного мальчика, рассказал, что спасенный ребенок находился почти в идеальном положении, чтобы продержаться так долго на морозе, ему помогли теплая одежда и одеяло.

"Завал был очень плотный, много плит больших. Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка", — рассказал Гриценко.

Он уточнил, что у спасателей была информация от очевидцев, что детская кроватка находится рядом диваном.

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В среду спасатели извлекли тела еще двух погибших. Обе погибших - женщины. Всего найдено 16 погибших.

В Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Осенью аналогичная трагедия произошла в Кишиневе. В результате взрыва было разрушено несколько квартир многоэтажного дома. Причиной ЧП с наибольшей вероятностью стало незаконное использование в одной из квартир газового баллона. Погибли четыре человека, среди которых — маленький ребенок.

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