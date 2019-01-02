Двое россиян выиграли в лотерею по полмиллиарда рублей

Каждый из участников розыгрыша купил билет за 150 рублей и увеличил свой выигрыш в миллионы раз.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Двое участников новогоднего тиража лотереи "Русское лото" выиграли крупную сумму - по 500 млн рублей каждый, сообщает пресс-служба "Столото". Победители - жители Санкт-Петербурга и Свердловской области, уточняется в сообщении.

© REUTERS / Tyrone Siu Небывалое везение: счастливчик поставил пять долларов, а выиграл миллион

Любопытно, что петербуржец приобрел 2 билета, но потом решил купить третий, который и стал выигрышным.

Кроме миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей. Итоги лотереи подвели 1 января 2019 года.

В Сети можно найти массу всевозможных алгоритмов, советов, как добиться выигрыша. Любителям мистики предлагают заговор на прибыль, удачу. Но на практике шансы выиграть в среднестатистическую лотерею у каждого игрока невелики. Либо нужно потратить внушительные деньги на покупку билетов (тогда сам результат выигрыша будет бесполезным), либо быть "везунчиком по жизни". Но Фортуна не всегда ведь одаривает человека деньгами. Часто это просто бывает какой-нибудь успех. Кому-то везет больше, кому-то меньше, но не стоит забывать, что каждый человек - сам кузнец своего счастья.