20:44 02 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.11
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Денежные купюры России

Двое россиян выиграли в лотерею по полмиллиарда рублей

© Sputnik / Алексей Куденко
В России
Получить короткую ссылку
159 0 0

Каждый из участников розыгрыша купил билет за 150 рублей и увеличил свой выигрыш в миллионы раз.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik.  Двое участников новогоднего тиража лотереи "Русское лото" выиграли крупную сумму - по 500 млн рублей каждый, сообщает пресс-служба "Столото". Победители - жители Санкт-Петербурга и Свердловской области, уточняется в сообщении.

Доллары
© REUTERS / Tyrone Siu
Небывалое везение: счастливчик поставил пять долларов, а выиграл миллион

Любопытно, что петербуржец приобрел 2 билета, но потом решил купить третий, который и стал выигрышным.

Кроме миллиарда рублей было разыграно 150 призов по миллиону рублей. Итоги лотереи подвели 1 января 2019 года.

В Сети можно найти массу всевозможных алгоритмов, советов, как добиться выигрыша. Любителям мистики предлагают заговор на прибыль, удачу. Но на практике шансы выиграть в среднестатистическую лотерею у каждого игрока невелики. Либо нужно потратить внушительные деньги на покупку билетов (тогда сам результат выигрыша будет бесполезным), либо быть "везунчиком по жизни". Но Фортуна не всегда ведь одаривает человека деньгами. Часто это просто бывает какой-нибудь успех. Кому-то везет больше, кому-то меньше, но не стоит забывать, что каждый человек - сам кузнец своего счастья.

По теме

В России билет в лотерею за 50 рублей "сорвал" рекордный выигрыш
Небывалая удача: как пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов
Как молдавский священник выиграл миллион в государственной лотерее
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мош Крэчун, Дед Мороз и его собратья
От Сиднея до Севастополя - как планета встретила Новый год
От Сиднея до Севастополя - как планета встретила Новый год
Новогодние рекорды
У Нового года есть свои рекорды - самые длинные гирлянды и дорогие елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться