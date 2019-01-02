В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело 21 погибшего

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 21 человека, сообщили в МЧС России.
Также стало известно, когда пройдут первые похороны. По информации городской администрации, состоятся они 4 января.
Чудесное спасение: под завалами в Магнитогорске нашли живым грудничка - видео>>>
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Поисковая операция продолжается.
Читайте также:
- Путин оценил масштаб трагедии на месте происшествия в Магнитогорске
- Игорь Додон направил президенту России Владимиру Путину телеграмму