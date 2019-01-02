В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело 21 погибшего

Первые похороны погибших под завалами после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске состоятся 4 января.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 21 человека, сообщили в МЧС России.

© Sputnik / Yana Zaharova Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Также стало известно, когда пройдут первые похороны. По информации городской администрации, состоятся они 4 января.

Чудесное спасение: под завалами в Магнитогорске нашли живым грудничка - видео>>>

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Поисковая операция продолжается.

Читайте также: