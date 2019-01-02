Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 31

В МЧС сообщили о том, что число погибших в результате взрыва в многоэтажке Магнитогорска вновь выросло.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело погибшего мальчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов извлечены тела трех погибших, всего жертвами трагедии стал 31 человек", - сообщил собеседник агентства.

© Sputnik / Yana Zaharova Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.

Сразу после ЧП в больницы Магнитогорска доставили пять пострадавших. Спустя сутки под завалами нашли еще одного выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его срочно эвакуировали в Москву. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, ребенок находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Как сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Челябинской области, работы ведутся вручную из-за угрозы обрушения. В среду в Челябинской области объявлен день траура.