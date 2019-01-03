Редкий кадр: Михаил Боярский на Новый год снял шляпу

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В социальных сетях активно обсуждают семейный снимок, на котором самый известный Д'Артаньян Михаил Боярский снял любимую широкополую шляпу. Случилось это аккурат на Новый год. Об этом стало известно из Instagram его дочери Елизаветы Боярской.
"С Новым Годом! Happy new year!" — поздравила поклонников Елизавета Боярская.
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В этом году популярный актер планирует отметить 70-летний юбилей.
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