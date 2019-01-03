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Кадры из нового фильма Г. Юнгвальда-Хилькевича Возвращение мушкетеров

Редкий кадр: Михаил Боярский на Новый год снял шляпу

© Sputnik / РИА Новости
В России
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Популярный актер и певец Михаил Боярский, который нигде не появляется без широкополой черной шляпы, расслабился в кругу семьи: фото, на котором он позирует без головного убора, стало настоящим хитом Интернета.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. В социальных сетях активно обсуждают семейный снимок, на котором самый известный Д'Артаньян Михаил Боярский снял любимую широкополую шляпу. Случилось это аккурат на Новый год. Об этом стало известно из Instagram его дочери Елизаветы Боярской.

"С Новым Годом! Happy new year!" — поздравила поклонников Елизавета Боярская.

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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

В этом году популярный актер планирует отметить 70-летний юбилей.

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