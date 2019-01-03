Женщина и ребенок спаслись за секунду до обрушения дома в Магнитогорске

Историю спасения женщины и ребенка рассказала родственница одного из погибших в результате обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Тетя погибшего при взрыве в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала журналистам, как ее племяннице Лидии с ребенком удалось спастись буквально за считанные секунды до обрушения подъезда. Об этом пишет РИА Новости.

© Ruptly Завершение спасательной операции на месте обрушения дома в Магнитогорске

В Магнитогорске 31 декабря, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Число погибших, по последним данным, составляет 38 человек, в том числе шесть детей.

"Вспоминаю этот звонок в 10 минут седьмого. Мы рядом живем. Она (племянница Лидия) кричит: "У нас дом обрушился, Вити нет! Приезжайте!". Представляете, шесть утра? Мы спим. Взяли шубы, поехали", — рассказала Татьяна.

По ее словам, у ее родных обрушилась половина квартиры. "У них дочка 11 лет заболела. Он (Виктор) сказал ей (Лидии): "Ложись с ней в зале". Он на Лидином месте спал", — уточнила женщина.

Татьяна добавила, что при взрыве сразу обрушилась та часть квартиры, где спал Виктор. Вторая половина, где спали Лидия с дочкой, какое-то время держалась, они успели перебраться на лестницу, и тут же подъезд рухнул вместе с оставшейся частью квартиры. Лидия и ребенок остались живы и были спасены.

"Бог второй раз жизнь дал. Спас жизнь ребенку, решив, что он там будет спать", — подчеркнула женщина.

© Sputnik / Yana Zaharova Додон выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Она рассказала, что семья погибшего брала кредит на ремонт квартиры, которая теперь разрушена.

В больницы города сразу после ЧП доставили пять пострадавших. Спустя сутки под завалами дома нашли одиннадцатимесячного мальчика и эвакуировали в Москву. Состояние ребенка оценивается как стабильное, с некоторым улучшением.

Спасатели продолжают вручную разбирать завалы.

Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с трагедией.

По решению властей семьи погибших получат по миллиону рублей, по 400 тысяч рублей получат граждане, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью, по 200 тысяч — получившие легкий вред здоровью.

Похороны 16 погибших под завалами после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске состоятся до седьмого января.