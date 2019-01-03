Временный паспорт РФ: в МВД рассказали, когда можно будет его получить

В данный момент законопроект проходит повторное внутриведомственное согласование, но уже известны предварительные сроки, когда он вступит в силу.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В июне 2019 года, согласно планам МВД РФ, вступит в силу закон, который поможет получить правовой статус людям без гражданства, пересекшим границу России после 1 июля 2002 года и на данный момент постоянно проживающим в РФ.

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Законопроект, как уточняет РИА Новости, направлен на урегулирование правового статуса достаточно большой группы людей, которые находятся вне правового поля. Речь идет о тех, кто приехал в РФ после июля 2002 года. В первую очередь он ориентирован на тех людей без паспорта, у которых нет другой родины и другого гражданства. Кроме того, под действие документа подпадает категория лиц без гражданства, которые были осуждены в России и которым после освобождения некуда уезжать.

Документ предусматривает оформление временного паспорта, удостоверяющего личность лица без гражданства на территории РФ. Его будут выдавать на основании заключения об установлении личности. Временный паспорт позволит человеку легально находиться в России, а после - определиться со своим правовым статусом в РФ.

В данный момент документ проходит повторное внутриведомственное согласование с учетом замечаний заинтересованных ведомств.