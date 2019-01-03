Супруга Николая Дроздова рассказала о состоянии его здоровья

Попавшего в больницу Николая Дроздова могут отпустить домой уже в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Известного российского телеведущего Николая Дроздова могут в пятницу выписать из больницы, чувствует он себя нормально. Об этом заявила РИА Новости его супруга Татьяна.

"Может быть, даже завтра его выпишут. Он немного ушибся во время зарядки. Никаких угроз нет, чувствует он себя нормально", — сказала Дроздова.

В среду российские СМИ опубликовали информацию о госпитализации Дроздова. По информации СМИ, биолог получил перелом ключицы, находясь в Московской области. Бригада скорой помощи доставила его в одну из столичных клиник.

Николай Дроздов - советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук (2000), профессор географического факультета МГУ. Ведущий телепередачи "В мире животных" (с 1977), путешественник.