Вассерман рассказал, почему снялся в новом клипе

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Публицист Анатолий Вассерман рассказал, что сыграл самого себя в новом клипе Ольги Бузовой, поскольку не прочь пошутить, хотя многие считают, что он этого не умеет делать.

"Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею, но хочется", — рассказал РИА Новости Вассерман.

Он отметил, что клип еще не видел, но рассказал, что выступает там в роли самого себя.

"Сценаристы несколько утрировали особенности моего поведения, но в общих чертах картина выглядит так: я произношу нескольким молодым дамам достаточно длинный и заумный текст, они переключаются на этот самый клип и в конце концов я тоже увлекаюсь и танцую вместе с ними", — сообщил Вассерман.