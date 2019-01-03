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Госдума РФ, архивное фото.

Слова Трампа о распаде СССР прокомментировали в Госдуме России

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В России
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Ранее Трамп заявил, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп, рассуждая о распаде СССР, признает, что распад не был неизбежностью, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщило РИА Новости

Ранее американский лидер заявил, что СССР распался из-за войны в Афганистане.

"Странный комментарий, хотя если посмотреть на него с разных сторон, то тем самым Дональд Трамп признает, что распад Советского Союза не был неизбежностью. Следовательно, исходя из его логики получается, что если бы Советский Союз не втянулся в войну в Афганистане, то до сих пор продолжал бы существовать", - сказал Новиков.

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Парламентарий добавил, что ввод ограниченного контингента в Афганистан был сложным решением. "Но это решение было во многом неизбежно как раз на фоне того противостояния между Советским Союзом и США, которое наблюдалось в течение целого ряда десятилетий XX века.

И отказ от ввода советских войск в Афганистан означал бы, что на этой территории хозяйничали бы американцы, что не соответствовало ни интересам Советского Союза, ни интересам мировой расстановки сил, ни интересам в конце концов самого афганского народа", - пояснил депутат.

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Советские войска находились в Афганистане с 1979 по 1989 год, воюя на стороне правительственных сил против формирований моджахедов. С советской стороны потери составили более 15 тысяч убитыми и более 50 тысяч ранеными.

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Теги:
комментарий, СССР, Трамп
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