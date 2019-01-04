Рогозин рассказал, когда состоится следующий пуск "Ангары"

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Очередной пуск ракеты "Ангара" состоится летом 2019 года, написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос одного из читателей.

"Полетит летом этого года", - написал он.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

Основой для создания вариантов "Ангары" служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули (УРМ), представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего, и двигательного отсека. Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.