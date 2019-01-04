17:53 04 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
Музыкант Крис Кельми, фото из архива.

Брат Криса Кельми выступил против непубличных похорон артиста

© Sputnik / Валерий Левитин
В России
Получить короткую ссылку
62 0 0

Певец Крис Кельми ушел из жизни в возрасте 63 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Брат и директор Криса Кельми Евгений Суслин в комментарии Агентству городских новостей Москва выступил против непубличных похорон артиста, пишет РИА Новости

"Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис — народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном", — заявил Суслин.

Композитор, музыкант Крис Кельми
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Скончался певец и композитор Крис Кельми

Ранее сообщалось, что родственники приняли решение похоронить музыканта без публичной церемонии прощания. Брат Кельми раскритиковал позицию семьи по данному вопросу.

Популярный советский и российский певец и композитор Крис Кельми умер 1 января. Одна из самых известных его композиций - "Замыкая круг". Также публике полюбились такие композиции, как "Ночное рандеву", "Лето и зима" и песня "Верю я". А еще Кельми является автором музыки к мультфильму "Пес в сапогах".

По теме

Топ-5 лучших песен в исполнении Криса Кельми
Теги:
артисты, похороны
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Винтаж, и не только: как выглядят новогодние игрушки разных лет
Битва людей с гигантским питоном попала на видео
Мужчина перепутал питона с бревном - жуткий бой попал на видео
Гороскоп 2019
Самый точный гороскоп на 2019 год

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться