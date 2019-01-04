Брат Криса Кельми выступил против непубличных похорон артиста

Певец Крис Кельми ушел из жизни в возрасте 63 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Брат и директор Криса Кельми Евгений Суслин в комментарии Агентству городских новостей Москва выступил против непубличных похорон артиста, пишет РИА Новости.

"Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис — народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном", — заявил Суслин.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Скончался певец и композитор Крис Кельми

Ранее сообщалось, что родственники приняли решение похоронить музыканта без публичной церемонии прощания. Брат Кельми раскритиковал позицию семьи по данному вопросу.

Популярный советский и российский певец и композитор Крис Кельми умер 1 января. Одна из самых известных его композиций - "Замыкая круг". Также публике полюбились такие композиции, как "Ночное рандеву", "Лето и зима" и песня "Верю я". А еще Кельми является автором музыки к мультфильму "Пес в сапогах".