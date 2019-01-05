"Убийца авианосцев" — названа скорость подводного беспилотника "Посейдон"

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон" получит максимальную скорость хода более 200 километров в час, сообщает RT со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Покинув подлодку-носитель, беспилотник помчится к цели на глубине более 1 км с невероятной для современного подводного судна скоростью. Высокая скорость движения достигается за счет того, что аппарат движется как бы в воздушной каверне — вокруг беспилотника образуется "пузырь" с водяным паром.

В Минобороны рассказали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы противника https://t.co/GpPvWwAZt9 pic.twitter.com/19Qjn8BtpE — RT на русском (@RT_russian) 19 июля 2018 г.

​​На пути к цели "Посейдон" активно и непрерывно маневрирует по курсу и глубине, что делает поражение беспилотника практически невозможным за счет современных средств, имеющихся на вооружении вероятного противника.

При этом максимальная скорость современных атомных субмарин в подводном положении составляет всего лишь около 60 километров в час, а торпед — не более 90 километров в час. То есть, догнать "Посейдона" они просто не смогут.

Ранее в Минобороны России сообщали о способности системы "Посейдон" поражать авианосцы.