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Подводная лодка в океане

"Убийца авианосцев" — названа скорость подводного беспилотника "Посейдон"

© Sputnik / Vitaliy Ankov
В России
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Беспилотный аппарат умеет с огромной скоростью мчаться к цели, уворачиваясь от снарядов противника.

КИШИНЕВ, 5 янв — Sputnik. Российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон" получит максимальную скорость хода более 200 километров в час, сообщает RT со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Покинув подлодку-носитель, беспилотник помчится к цели на глубине более 1 км с невероятной для современного подводного судна скоростью. Высокая скорость движения достигается за счет того, что аппарат движется как бы в воздушной каверне — вокруг беспилотника образуется "пузырь" с водяным паром.

​​На пути к цели "Посейдон" активно и непрерывно маневрирует по курсу и глубине, что делает поражение беспилотника практически невозможным за счет современных средств, имеющихся на вооружении вероятного противника.

При этом максимальная скорость современных атомных субмарин в подводном положении составляет всего лишь около 60 километров в час, а торпед — не более 90 километров в час. То есть, догнать "Посейдона" они просто не смогут.

Ранее в Минобороны России сообщали о способности системы "Посейдон" поражать авианосцы.

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Теги:
подводные лодки, флот, вооружения
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