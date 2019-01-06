22:28 06 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.21
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Кирилл: политические конфликты не лишат верующих душевного мира

© Sputnik / Sergey Pyatakov
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (124)
83 0 0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова, отметив в своем традиционном рождественском послании, что никакие политические нестроения и вооруженные конфликты не могут лишить верующего человека главного - "мира Христова" в его душе.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Чтобы приобрести "мирное устроение души", которое является "великим духовным даром", нужно помнить, что "действие мира Христова в человеке есть важный признак пребывания его в евангельских заповедях", считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который поздравил православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова.  

Рождественская выпечка
© Sputnik .
Как готовят рождественскую выпечку в Молдове - видео

"Любовь Божия, явленная в рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо "в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть", - говорится в послании.

Говоря о смысле праздника Рождества, он отметил, что "на протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Создателем". "И в ответ на эти усилия... Господь явил свою любовь к роду человеческому и сам простер нам свою спасительную руку. Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось небесное и земное", - говорится в послании.

Православный календарь на 2019 год>>>

Патриарх обратил внимание на то, что "беспредельный по своей природе Бог" снисходит в "истерзанный грехом мир" в виде "беспомощного Младенца", родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от непогоды.

Предстоятель Русской церкви пожелал верующим, чтобы у них "укреплялась вера, не иссякала надежда и возрастала любовь".

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (124)

По теме

Молдова дважды отмечает Рождество: происходит это уже пятый год подряд
Такой любимый крэчунел: чем удивляют молдавские хозяйки на Рождество
Мира и спокойствия: Митрополит Владимир поздравил Молдову с Рождеством
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Снежная сказка — как отдыхают зимой в Крыму
Рождественская выпечка
Как готовят рождественскую выпечку в Молдове - видео
Молдова. Зима. Праздники
Словно в сказке: как в Молдове проходит Рождественский карнавал

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться