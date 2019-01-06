Патриарх Кирилл: политические конфликты не лишат верующих душевного мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова, отметив в своем традиционном рождественском послании, что никакие политические нестроения и вооруженные конфликты не могут лишить верующего человека главного - "мира Христова" в его душе.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Чтобы приобрести "мирное устроение души", которое является "великим духовным даром", нужно помнить, что "действие мира Христова в человеке есть важный признак пребывания его в евангельских заповедях", считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который поздравил православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова.

"Любовь Божия, явленная в рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо "в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть", - говорится в послании.

Говоря о смысле праздника Рождества, он отметил, что "на протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Создателем". "И в ответ на эти усилия... Господь явил свою любовь к роду человеческому и сам простер нам свою спасительную руку. Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось небесное и земное", - говорится в послании.

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Патриарх обратил внимание на то, что "беспредельный по своей природе Бог" снисходит в "истерзанный грехом мир" в виде "беспомощного Младенца", родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от непогоды.

Предстоятель Русской церкви пожелал верующим, чтобы у них "укреплялась вера, не иссякала надежда и возрастала любовь".