Рождество дарит людям радость и надежду - Путин поздравил всех православных

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Глава РФ Владимир Путин, поздравляя с Рождеством православных христиан, отметил, что РПЦ и другие христианские конфессии играют позитивную роль в жизни общества.

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение. Искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний", - говорится в поздравлении.

© Sputnik / Алексей Даничев Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение

Путин отметил важную роль церкви в жизни России.

"С удовлетворением отмечу, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи. Многое делают для решения насущных социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога. Такая плодотворная и в высшей степени востребованная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", - отмечается в поздравлении.

© Sputnik / Алексей Даничев Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение

Президент пожелал православным и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.

Президент России Владимир Путин участвовал в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Службу провел настоятель собора Николай Брындин. Собор был заполнен прихожанами, среди них было много детей. На праздничной службе также присутствовали полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Sputnik / Алексей Даничев Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где 30-е годы XVIII века размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 20-е годы XX века.