Путин отметил Рождество в храме, где крестили его самого

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском храме в Санкт-Петербурге, где его крестили в детстве.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Владимир Путин поделился с журналистами воспоминаниями, отметив, что несмотря на "секретную операцию" его соседки и матери, отец тоже был в курсе.

"Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения. Мама рассказывала, что они с соседкой принесли меня крестить, отец был членом КПСС, таким последовательным и строгим человеком. Они это сделали втайне от него, во всяком случае, считалось, что втайне", - сказал Путин.

Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Он отметил, что этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности.

© Sputnik / Алексей Даничев Президент РФ В. Путин посетил Рождественское богослужение

"С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний", - сказал Путин.