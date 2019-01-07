Боролась до последнего: названа причина смерти участницы "Битвы экстрасенсов"

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Умерла финалистка семнадцатого сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева - сообщения с соболезнованиями опубликовали ее бывшие соперники и другие участники передачи.

"Я знаю, что у нее был рак, но она это не афишировала", - рассказал участник "Битвы экстрасенсов" Влад Деймос

Деймос признался, что общался с Воскобоевой в основном в интернете.

По его словам, она не жила вместе с супругом, хотя у них были дети, а ее напарницей была Наталья Бантеева – победительница девятого сезона шоу.

Боровшийся за титул лучшего экстрасенса 17 сезона Антон Мамон написал в своем Instagram, что хоть и не был другом Дарии, очень уважал ее: "Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 6 Янв 2019 в 1:15 PST

Также соболезнования выразила другая финалистка 17-го сезона шоу Надежда Шевченко. "Покойся с миром", - написала она под фото бывшей соперницы в своем Instagram.

Когда-то начинавший телевизионную карьеру с "Битвы экстрасенсов" нынешний ведущий "Дома-2" Влад Кадони тоже не остался в стороне.

"Дария, я тебя знал неблизко, но знал как человека доброго и сильного. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть не будет там повода для тревог. Помним. Скорбим", - написал он на своей странице.

В Instagram самой Дарии последний пост - об отмене мероприятия, запланированного на 6 января.

"Дорогие друзья, в связи с личными обстоятельствами наше мероприятие "Рождественские гадания" отменяется. Следите за новостями и анонсами в ленте. Всех любим и обнимаем", - сообщила Дария.

Год назад, 16 января, стало известно о смерти участника 10 сезона "Битвы экстрасенсов" - в Воронеже от сердечной недостаточности скончался Константин Ямпольский.

Дария Воскобоева принимала участие в 17-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Тогда она прошла в финал шоу, где заняла четвертое место.