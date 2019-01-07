Лошадь едва не убила акробата в московском цирке - видео

Видеозапись того, как акробат Артем Лохматов падает на арену во время выполнения трюка на лошади, испугала пользователей сети.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный опубликовал на странице в своем Instagram видеозапись того, как артист падает на арену во время выполнения трюка на лошади.

Как пояснил директор цирка, упавшего акробата зовут Артем Лохматов, он много лет работает в цирке вместе со своей супругой.

Запашный также записал короткое видео с самим Лохматовым.

"С левой задней получил… Все хорошо", - сообщил Лохматов, добавив, что при падении он не терял сознания.