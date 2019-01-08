Красный нос: как банда Деда Мороза и Снегурочки совершала дерзкие ограбления

Брызги шампанского, бенгальские огни, мешок с подарками и бутылка коньяка с клофелином — 40 лет назад в Москве орудовал необычный криминальный дуэт.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Эта история произошла 40 лет назад, но методы работы новогодних подельников поражают своей дерзостью и сегодня. Тогда в Москве под видом Деда Мороза и Снегурочки грабители приходили в обеспеченные семьи, показывали детям праздничный спектакль, дарили подарки, а взрослых угощали спиртным со снотворным. Когда хозяева отключались, из квартиры выносили деньги и ценности. О том, кем оказались преступники и как их обезвредила советская милиция, — в материале РИА Новости.

Игра в прятки

В середине декабря 1978-го в квартире директора универмага Андрея Барсукова раздался звонок — на пороге стояли Дед Мороз и Снегурочка. Поздравив пятилетнего сына хозяина дома с наступающим Новым годом и вручив подарки, Дед Мороз вытащил из мешка бутылку коньяка: пропустим по рюмочке в честь праздника?

Уже через несколько минут Барсуков с женой почувствовали легкое головокружение и вскоре уснули. Снегурочка объяснила ребенку, что родители сильно устали, и, пока они отдыхают, предложила сыграть в прятки. Мальчик забрался под кровать, а гости тем временем забрали из квартиры все деньги и быстро скрылись. Позже выяснилось, что в алкоголь они подмешали клофелин.

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Очнувшись, потерпевшие сразу вызвали милицию. На поиски воров бросили всех свободных оперативников, однако по горячим следам задержать никого не смогли. Зато удалось выяснить ценную деталь: Барсуков вспомнил, что на пальцах Деда Мороза виднелись синие наколки. Силовики поняли, что имеют дело с хорошо организованной преступной группой — так называемые перстни считались "фирменным" знаком людей с солидным криминальным прошлым.

Банда Дедов Морозов была для советской милиции очень неординарным случаем. Расследование уголовного дела сразу взяли на особый контроль в ЦК КПСС, но уже через пару дней похожее ограбление произошло в доме партийного работника.

Правда, на этот раз вместо снотворного налетчики использовали охотничий обрез. Угрожая оружием, Дед Мороз и Снегурочка связали хозяина квартиры (жена и ребенок в тот момент отсутствовали), сложили в сумку все ценные вещи и скрылись.

Стенд с фотографиями

В течение нескольких дней было совершено около десяти ограблений. Среди пострадавших — чиновники и фарцовщики, главврач одной больницы. Оперативники тщательно изучили материалы дела и обнаружили несколько совпадений. Мало того что преступления произошли в одном районе, так еще и все потерпевшие водили детей в один садик. Вывод напрашивался сам собой: наводку на богатые квартиры давал кто-то из сотрудников дошкольного детского учреждения.

Впрочем, пообщавшись с коллективом, милиционеры быстро убедились, что друзей с криминальным прошлым ни у кого из воспитательниц не было. Казалось, единственная ниточка, ведущая к грабителям, оборвалась. Уже выходя из садика, оперативники обратили внимание на стенд с фотографиями. С одного снимка им улыбался Дед Мороз, на пальце которого красовалась тюремная татуировка.

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В этом Деде Морозе работники детсада узнали сожителя воспитательницы Оксаны Варанец, уволенной год назад за кражу продуктов. Ее бывшие коллеги рассказали, что он раньше учился на актера, поэтому активно участвовал в праздничных программах. Его имени и фамилии никто не помнил, но это уже было делом техники.

Евгений Кривошеев, более известный в криминальных кругах под кличкой Артист, действительно учился в Горьковском театральном училище и даже подавал большие надежды. Но из-за вспыльчивого характера сначала был отчислен из вуза, а затем и вовсе на целых девять лет загремел за решетку.

С Оксаной Варанец он познакомился после освобождения. Вскоре у молодой пары родился сын. Вот только устраиваться на работу бывший уголовник не спешил, потому и придумал хитроумную схему обогащения.

Погорел на доброте

Оперативники предупредили родителей о возможных нападениях, а в некоторых квартирах даже выставили засады. Но грабители, словно почуяв опасность, сменили географию преступлений.

Задержать их помог случай. Вернее, добрый жест, сделанный Кривошеевым. Вечером 29 декабря, возвращаясь с очередного "дела", он заметил во дворе грустного мальчика. Тот рассказал Деду Морозу, что поссорился с родителями и теперь не хочет возвращаться домой. Тогда Евгений вытащил из своего мешка игрушечную железную дорогу и вручил ребенку.

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Дорогой импортный подарок насторожил отца мальчика. Он обратился в милицию, и там сразу предположили, что щедрый Дед Мороз — тот самый неуловимый налетчик. Оперативники под видом соцработников обошли квартиры в близлежащих домах. Дверь одной из квартир им открыла Оксана Варанец. Вскоре объявился и Кривошеев. Криминальную парочку задержали на месте и отвезли в отделение.

Впрочем, найти серьезные улики, указывающие на их причастность к большинству преступлений, не удалось.

Опознать грабителей потерпевшие также не смогли, поскольку те действовали в костюмах и масках. Следователи доказали лишь пару эпизодов — и то благодаря тюремной татуировке Кривошеева, которую запомнили несколько свидетелей. В итоге суд приговорил Евгения к пяти годам колонии, Оксану — к четырем. У бандитов было несколько подельников — те также отделались минимальными сроками.

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