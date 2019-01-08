Путин рассказал о своем воинском звании и выстрелил из пушки

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.

Путин в понедельник на народных гуляниях в Петропавловской крепости выстрелил из пушки. Традиция совершать полуденный залп из крепости насчитывает не один десяток лет и очередь на производство выстрела соблюдается достаточно строго.

В рождественский день право на залп подошло для почетного строителя России Владимира Бендета, которому исполнилось 85 лет. Президент поздравил его с днем рождения и подарил ручку. Потом они совершили синхронные выстрелы, пишет РИА Новости.

"Мы с вами оба артиллеристы оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра", - сказал Путин.