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Актер Иван Бортник.

В Москве проходит прощание с актером, сыгравшим в культовом фильме

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В России
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Прощание с актером Иваном Бортником, известным молдавскому зрителю по роли "Промокашки" в фильме "Место встречи изменить нельзя, проходит в театре на Таганке, в Москве.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Прощание с известным актером Иваном Бортником началось в московском Театре на Таганке, проводить актера в последний путь пришли его коллеги, близкие и поклонники, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу стало известно, что на 80-м году жизни скончался народный артист России Иван Бортник.

Прощание с Бортником проходит в московском Театре на Таганке во вторник, поклонники несут на сцену цветы. У гроба артиста собрались его близкие. Позднее артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Анна Мунтяну
© Photo: Facebook / Ana Munteanu
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Актер театра и кино родился 16 апреля 1939 года. В 1957 году Бортник поступил на актерский факультет в ГИТИС, затем перешел в Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина на курс Владимира Этуша, которое окончил в 1961 году. После окончания театрального училища играл в театре имени Н.В. Гоголя (ныне Гоголь-центр), однако большую часть жизни посвятил Театру на Таганке, где играл с 1967 года.

Бортник также много снимался в кино, среди его работ такие картины, как "Родня", "Мусульманин", "Зеркало для героя", сериал "Место встречи изменить нельзя" и другие. В 2000 году Иван Бортник был удостоен звания народного артиста РФ.

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Теги:
прощание, театр, Иван Бортник
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