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Кинопленка, архивное фото.

Умер один из создателей фильма "Мимино" и "Кин-дза-дза"

CC0 / Pixabay / dansamu
В России
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Кушнерев был директором и продюсером всех кинокартин Георгия Данелии, а также снялся в нескольких эпизодических ролях у своего творческого партнера.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Известный кинорежиссер и актер Юрий Кушнерев ушел из жизни на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила во вторник российским СМИ его вдова Маргарита.

Известно, что Кушнерев скончался в воскресенье, шестого января, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Кушнерев окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1972 году. Начинал карьеру в кино в 1968-м как ассистент режиссера и второй режиссер. В дальнейшем работал на киностудии "Мосфильм".

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© Sputnik / Мангасарян
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Он – создатель знаменитого фильма "Мой любимый клоун". Он также был вторым режиссером фильма "Мимино" и продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелия – "Ребро Адама", "Кин-дза-дза" и других.

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Кроме этого, Кушнерев сыграл эпизодические роли в фильмах "Осенний марафон" и "Паспорт". С 1986 года работал директором объединения комедийных и музыкальных картин и киностудии "Ритм" на "Мосфильме".

Прощание с известным кинорежиссером состоится 10 января в Москве, в здании Центральной клинической больницы. Дата похорон пока не определена.

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Теги:
"Мимино", утрата
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