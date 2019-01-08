Дело - "висяк": громкие нераскрытые кражи в СССР и России

Некоторые воры настолько тщательно планируют преступления, что не оставляют ни единой зацепки, и неважно, идет ли речь о вооруженном ограблении инкассаторов или краже картин из Эрмитажа.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Подготовка к "делу" может занимать несколько месяцев, а сам налет — длиться всего пару минут. Впрочем, как говорят следователи, находят всех, просто не всех — сразу. РИА Новости рассказывает о самых громких ограблениях, пока остающихся нераскрытыми.

Кража из Эрмитажа

Картину французского художника Жана Жероме "Бассейн в гареме" стоимостью полмиллиона евро похитили из Эрмитажа в марте 2001-го. Преступник воспользовался тем, что в зале не было экскурсоводов, и прямо из рамы вырезал холст. Когда пропажу обнаружили, все входы в музей перекрыли, посетителей обыскали, однако грабителя не нашли.

Следователи рассматривали несколько версий. По одной — к краже могли быть причастны сотрудники музея, по другой — ограбление совершил психически нездоровый человек. Спустя пять лет картину подкинули в приемную КПРФ, правда, в очень плохом состоянии.

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Реставраторам потребовалось много времени и сил, чтобы восстановить полотно. Через три года, в декабре 2009-го, "Бассейн в гареме" вернулся на прежнее место, но похитителя до сих пор не нашли.

Налет под Тулой

Утром 21 февраля 2009-го одетые в форму сотрудников ДПС люди остановили автомобиль "Тойота Прадо" на трассе "Дон". Когда внедорожник притормозил, его блокировали две машины, из которых выскочили несколько вооруженных человек в масках и камуфляже. Угрожая автоматами Калашникова, они заковали водителя и пассажира в наручники, забрали из салона сумку с деньгами и скрылись.

Позже выяснилось, что джип вез в московский банк наличные, собранные в региональных отделениях, — 43 миллиона рублей. Лиц налетчиков потерпевшие не разглядели, но хорошо запомнили марки автомобилей, на которых те скрылись. Силовики выдвинули несколько версий. Розыском преступников занялись оперативники шести близлежащих областей, однако успехом поиски не увенчались.

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Ограбление антиквара

В конце августа минувшего года неизвестные проникли в дом Николая Балмасова — ярославского коллекционера икон и ювелирных изделий. Ограбление произошло, когда его теща на полтора часа отлучилась в магазин. По словам антиквара, общая стоимость похищенного составила около 500 тысяч евро. Среди украденного — иконы времен Ивана Грозного и драгоценности. Полиция возбудила уголовное дело, но задержать преступников по горячим следам не удалось.

Между тем Балмасов лично обратился к похитителям через соцсети. "Не так давно я опубликовал фото нескольких икон — небольшие остатки моей старой коллекции. Сегодня был ограблен мой дом. Почти уверен, что участник ограбления видел этот мой пост на ФБ. Пока не поздно, верните это любым способом, — написал он в фейсбуке. — Сказать, что я профессионал, — ничего не сказать. Найду. Потом не обижайтесь. Сейчас можно вернуть без последствий".

Он даже предложил денежное вознаграждение в размере десяти тысяч долларов, но на интернет-призыв никто не откликнулся.

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Ярославской области, информации о том, что грабители найдены, на данный момент у российской полиции нет.

Охота на банковские ячейки

Одно из самых громких ограблений банков произошло зимой 2016-го в Санкт-Петербурге. Утром 11 января в отделение Промсвязьбанка зашел посетитель, показал паспорт на имя Николая Зубкова и попросил провести его в хранилище, где накануне Нового года он арендовал одну из ячеек.

Оказавшись внутри, "клиент" связал девушку-кассира, а потом незаметно впустил в помещение четверых подельников. За пять минут они обчистили 134 ячейки и скрылись. Общая стоимость похищенного превысила миллиард рублей. "Операция" прошла без единого выстрела, и никто из персонала банка не пострадал. В Санкт-Петербурге это сразу окрестили "ограблением века".

На поиски преступников бросили лучших оперативников и следователей. Бизнесмены, хранившие в банке деньги, ценности и важные документы, объявили награду в десять миллионов рублей за любую информацию о налетчиках. Полицейские выяснили, что на входе в банк были предъявлены поддельные документы. Расследование уголовного дела и розыск грабителей продолжаются до сих пор.

"Крымское" дело

В советские времена тоже были вооруженные ограбления. В июне 1974 года житель поселка Вилино в Крыму обнаружил мертвую женщину возле стоящего на обочине автомобиля ГАЗ-51. Приехавшие к месту происшествия сотрудники ГАИ сначала подумали, что это ДТП, но в салоне автомобиля увидели убитого водителя.

Проверив все данные, оперативники выяснили, что из машины похитили около 200 тысяч рублей — деньги, по советским меркам, огромные.

Расследование взяли под личный контроль в ЦК КПСС, на поиски преступников бросили лучших оперативников из центрального аппарата МВД и КГБ. По одной из версий, вооруженное ограбление могли организовать местные силовики, по другой — иностранные диверсанты. Официально преступление по-прежнему не раскрыто, однако некоторые жители полуострова утверждают, что виновных все же нашли. Все материалы по этому делу до сих пор засекречены.