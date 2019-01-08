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Анастас Микоян, Никита Хрущев, Леонид Брежнев , Юрий Гагарин на приеме в Кремле в честь возвращения на Землю космонавта Германа Титова (архивное фото).

Кремлевское меню – что любили есть Сталин, Хрущев и Брежнев

Александр Сергеев
В России
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Кулинарные вкусы ключевых советских лидеров были разными, и в каждом случае была своя гастрономическая "изюминка".

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Зимние праздники, равно как и любые другие торжества, – это повод накрыть сытный стол, нередко с изысканными блюдами.

Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
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А какие блюда любили те, о которых мы читаем в учебниках истории или знаем по рассказам старших членов семей? Давайте узнаем!

Тюремный режим

Лидер РСДР(б) и первый руководитель советского государства Владимир Ильич Ленин отличался умеренностью в еде, правда не из-за природного обыкновения, а по причине проблем со здоровьем, которые дали о себе знать еще в студенческие годы. В еде Ленин был неприхотлив и ел все, что подавали на стол, сообщает чешский журналист Лукаш Страшик, чей текст переведен на русский язык для сайта Inosmi.

Парадоксально, но самый регулярный режим питания был у Владимира Ильича… в ссылке и в тюрьме. Горячую пищу в камере Ленин получал всегда в одно и то же время, а когда жил в ссылке в сибирской деревне Шушенское, всегда потреблял полезные продукты – свежую рыбу, молоко, творог и мясо.

Владимир Ильич был страстным грибником и охотником и часто приносил свою добычу повару, который готовил диетические блюда для него и Надежды Крупской.

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В эмиграции Ленин полюбил пиво, но любовь эта была вполне цивилизованной – алкоголем вождь русской революции не злоупотреблял. На встречах с товарищами он мог выпить чашку кофе, хотя чаще предпочитал чай.

Грузинская кухня Кремля

Иосиф Виссарионович Сталин обожал долгие застолья, собирая гостей поздно вечером и оставаясь с ними практически до рассвета. Известно, Сталин часто ел холодные щи, и, конечно же, как настоящий грузин, любил шашлык, причем, именно из двухнедельного ягненка. Среди национальных грузинских блюд "фаворитами" руководителя советского государства были чахохбили (курица с луком и помидорами), лобио (фасолевый суп), харчо (говяжий суп) и сулугуни (традиционный сыр).

В рацион генсека входили запеченный картофель и свежая рыба, которую разводили в пруду на правительственной даче.

Со временем Сталин стал питаться нерегулярно. Днем он чем-нибудь быстро перекусывал, запивая еду чаем. Кроме того, ему все время казалось, что его хотят отравить. Поэтому на ночных застольях для уверенности он не ел блюдо, пока его не попробовали другие гости. Сталин настолько боялся отравления, что иногда даже не гнушался самостоятельно готовить себе еду.

Чужой среди своих: как Никита Хрущев достраивал Московский Кремль. Архив
© RIA Novosti.
Чужой среди своих: как Хрущев достраивал Московский Кремль

Равнение на украинскую кухню

Никита Хрущев любил есть много и плотно. На завтрак ему подавали обильно сдобренную маслом кашу, а вечером — домашний кефир. Стол советского лидера ломился от украинских вареников, пельменей, пирогов и блинов. Хватало и мяса – фаршированная свиная, кровяная колбаса, жаркое и охотничий кулеш. Неоднозначный советский лидер не пренебрегал и рыбой.

Вся семья Хрущева любила домашнее мороженое, которое делал личный повар первого секретаря. На столе обязательно были свежие фрукты и овощи, а также торты разных видов.

Охота и застолья

"Наш дорогой"Леонид Ильич Брежнев тоже был большим гурманом и знатоком хорошей кухни. На охоту с собой он брал целую роту поваров, которые по первому требованию готовили ему на месте свежее мясо диких животных. Но Брежнев любил и более простые блюда, такие как украинский борщ, курник (королевский пирог) и свежий овощной суп. Котлеты Леонид Ильич тоже любил, но, как правило, холодными.

За его рационом внимательно следила супруга Виктория Петровна. А врачи настоятельно рекомендовали Брежневу похудеть, что в итоге развило в нем буквально манию – в конце жизни он очень ограничивал себя в еде.

Леонид Ильич Брежнев
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
Брежнев в Молдове - редкие кадры
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Перестройка, в том числе и в еде

Михаил Горбачев и его супруга Раиса Максимовна не отличались никакими особенными гастрономическими предпочтениями. На завтрак, как правило, они ели кашу, хлеб и сыр, который Горбачев полюбил после зарубежных командировок. Изобилия еды не было, так как супругов Горбачевых расстраивало, когда много продуктов оставалось и приходилось их выкидывать.

"Горби" любил выпить чашечку кофе, однако во время выступлений ему всегда ставили чашку чая с молоком, а потом постепенно доливали. Раиса Максимовна взяла на себя роль личного диетолога мужа и следила за тем, чтобы ему не готовили жирного мяса и мучного.

В зарубежные поездки президентская чета всегда брала с собой еду, а в некоторые страны — даже воду. На торжественных банкетах Горбачев с удовольствием пробовал все, а Раисе подавали не экзотику, а то, к чему она привыкла.

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Теги:
блюда, Иосиф Сталин, Владимир Ленин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев
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